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В Грузии число инфицированных коронавирусом достигло 732 человек

В Грузии число инфицированных коронавирусом достигло 732 человек

В Грузии выявлен еще один случай заражения коронавирусом.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили в Национальном центре по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Грузии. 

Этим число инфицированных COVID-19 достигло 732 человек. 537 человек продолжают лечение, 12 - скончались. Число активных носителей инфекции составляет 183 человека.

На данный момент на карантине по стране находятся 3 076 человек, на стационарном контроле - 300 человек. На родине также проходят лечение доставленные из-за рубежа трое граждан Грузии. 

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