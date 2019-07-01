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В Грузии азербайджанка избила своего малолетнего ребенка, малыш получил тяжелую травму

В Грузии азербайджанка избила своего малолетнего ребенка

В селе Норгиули грузинского района Марнеули насилие в семье привело к серьезным травмам малолетнего ребенка.

Как сообщает грузинское бюро Report, азербайджанка применила силу в отношении своего 3-летнего ребенка, в результате чего малыш упал и поранился ножницами, которые держал в руке. 

Раненый в грудь ребенок помещен в одну из больниц в Марнеули. Однако, с учетом тяжести травмы его доставили в детскую больницу имени Иашвили в Тбилиси. Сейчас жизнь малыша вне опасности. 

Министерство внутренних дел Грузии проводит следствие по статье нанесение по неосторожности сравнительно тяжелого или тяжелого ущерба здоровью. 

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