В Грузии азербайджанка избила своего малолетнего ребенка, малыш получил тяжелую травму

В селе Норгиули грузинского района Марнеули насилие в семье привело к серьезным травмам малолетнего ребенка.

Как сообщает грузинское бюро Report, азербайджанка применила силу в отношении своего 3-летнего ребенка, в результате чего малыш упал и поранился ножницами, которые держал в руке.

Раненый в грудь ребенок помещен в одну из больниц в Марнеули. Однако, с учетом тяжести травмы его доставили в детскую больницу имени Иашвили в Тбилиси. Сейчас жизнь малыша вне опасности.

Министерство внутренних дел Грузии проводит следствие по статье нанесение по неосторожности сравнительно тяжелого или тяжелого ущерба здоровью.