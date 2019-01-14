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    В Грузии азербайджанка ударила ножом собственную дочь

    Тбилиси. 14 января. REPORT.AZ/ В Марнеульском районе Грузии азербайджанка нанесла тяжелые ножевые ранения собственной дочери.

    Как сообщает грузинское бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Гызылхаджилы.

    Причиной преступления стал семейный конфликт между матерью и дочерью. Так, во время конфликта мать нанесла дочери три ножевых ранения в область шеи и груди.

    Пострадавшая была доставлена в больницу в Марнеули и прооперирована. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

    Подозреваемая в совершении преступления женщина задержана полицией.

    По факту ведется расследование.

    Ранее житель Лянкярана нанес земляку ножевое ранение.

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