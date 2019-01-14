В Грузии азербайджанка ударила ножом собственную дочь

Тбилиси. 14 января. REPORT.AZ/ В Марнеульском районе Грузии азербайджанка нанесла тяжелые ножевые ранения собственной дочери.

Как сообщает грузинское бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Гызылхаджилы.

Причиной преступления стал семейный конфликт между матерью и дочерью. Так, во время конфликта мать нанесла дочери три ножевых ранения в область шеи и груди.

Пострадавшая была доставлена в больницу в Марнеули и прооперирована. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Подозреваемая в совершении преступления женщина задержана полицией.

По факту ведется расследование.

Ранее житель Лянкярана нанес земляку ножевое ранение.