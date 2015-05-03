​В Грузии азербайджанец застрелил своего односельчанина

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Марнеульском районе на востоке Грузии на почве ревности, тремя выстрелами из охотничьего ружья, убит 27-летний мужчина.

Как передает Report со ссылкой на Newsgeorgia, об этом сообщила пресс-служба МВД.

Обвинение предъявлено односельчанину убитого, Наби М. 1988 года рождения, который был задержан на месте преступления через несколько минут после убийства. Следствие ведется по статье 108 УК Грузии (умышленное убийство).

"Следствие установило, что обвиняемый, в селе Кизиладжло Марнеульского района, на почве ревности тремя выстрелами из охотничьего ружья смертельно ранил односельчанина – 1988 года рождения Романа Г., который скончался в результате ранений в голову", - говорится в сообщении МВД.

В качестве вещественного доказательства изъято орудие убийства – двуствольное охотничье ружье.