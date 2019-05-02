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В прошлом году в Грузии 8% случаев дискриминации были связаны с этнической принадлежностью

В Грузии 8% случаев дискриминации связаны с этнической принадлежностью

В прошлом году в Аппарат омбудсмена Грузии поступило 158 жалоб, связанных с дискриминацией.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространил Аппарат омбудсмена этой страны. 

69% жалоб приходится на долю государственного сектора. 16% фактов были связаны с гендерной дискриминацией, 13% - религиозной принадлежностью, 9% - политическими взглядами, 8% - этнической принадлежностью. 

В связи со случаями дискриминации Аппарат омбудсмена представил 16 рекомендаций и 6 общих предложений. В аппарате заявили о важности координации сотрудничества и необходимости вовлечения правительства, общественного сектора и международных партнеров для более эффективной борьбы с дискриминацией. 

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