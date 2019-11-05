В Грузии 551 гражданину Азербайджана выдан вид на жительство

В 2015-2018 годах в Грузии 551 гражданину Азербайджана был выдан вид на жительство в целях воссоединения семьи.

Как сообщает грузинское бюро Report, данный показатель отразился в отчете "Миграционного профиля" по 2019 году Государственной комиссии по вопросам миграции Грузии.

Только в прошлом году 86 наших граждан получили вид на жительство в целях воссоединения со своими семьями.

За последние 4 года аналогичное разрешение получили 8 396 иностранцев.

В документе отмечается, что большую часть лиц данной категории составляют граждане Ирана, Турции, Азербайджана, России, Украины, Армении и Индии. В последние годы статистика получивших указанный документ граждан Ирана значительно возросла. Только в 2018 году 907 граждан Ирана получили вид на жительство в Грузии для воссоединения со своими семьями.