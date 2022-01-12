В Говсане женщина задержана за грабеж

На жительницу поселка Говсан Сураханского района Баку совершено разбойное нападение.

На жительницу поселка Говсан Сураханского района Баку совершено разбойное нападение.

Как сообщили Report в министерстве внутренних дел, к направлявшейся домой женщине подошел неизвестный и силой отобрал у нее сумку, в которой находились 200 манатов и документы.

В результате операции, проведенной сотрудниками Сураханского районного управления полиции, по подозрению в совершении преступления была задержана жительница поселка Говсан Шаханэ Набизаде. В своих показаниях она призналась, что выследила женщину, снявшую деньги в банкомате, и затем совершила нападение. В ходе расследования выяснилось, что Шаханэ Набизаде также совершила кражу из квартиры в поселке Говсан.

По факту в Сураханском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело. Шаханэ Набизаде привлечена к следствию в качестве обвиняемой, расследование продолжается.