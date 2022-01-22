В Говсане украдены самовары на 2 000 манатов

В Говсане украдены самовары на сумму 2 000 манатов.

В Говсане украдены самовары на сумму 2 000 манатов.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

В 30-е отделение полиции Сураханского РУП поступила информация о том, что 20 января из подвала одного из домов в поселке Говсан было похищено три самовара на сумму 2 000 манатов.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий подозреваемый в совершении кражи житель города Баку С.Велизаде был задержан. Было установлено, что С.Велизаде украл из другого дома предметы домашнего обихода на сумму 1 500 манатов, а с приусадебного участка - ремонтно-строительные инструменты на сумму 1 400 манатов.

По факту проводится расследование.