О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Говсане украдены самовары на 2 000 манатов

В Говсане украдены самовары на 2 000 манатов В Говсане украдены самовары на сумму 2 000 манатов.
Происшествия
22 января 2022 г. 11:56
В Говсане украдены самовары на 2 000 манатов

В Говсане украдены самовары на сумму 2 000 манатов.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

В 30-е отделение полиции Сураханского РУП поступила информация о том, что 20 января из подвала одного из домов в поселке Говсан было похищено три самовара на сумму 2 000 манатов.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий подозреваемый в совершении кражи житель города Баку С.Велизаде был задержан. Было установлено, что С.Велизаде украл из другого дома предметы домашнего обихода на сумму 1 500 манатов, а с приусадебного участка - ремонтно-строительные инструменты на сумму 1 400 манатов.

По факту проводится расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Hövsanda 2 000 manatlıq samovarlar oğurlanıb

Самое читаемое

Первый канал России называет Баку восточным Парижем
Видео"Первый канал" России называет Баку восточным Парижем
16 января 2022 г. 14:36
Объявлены расписание и цены на автобусные поездки из Баку в Шушу и Агдам
Объявлены расписание и цены на автобусные поездки из Баку в Шушу и Агдам
18 января 2022 г. 11:34
Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
20 января 2022 г. 12:21
Создан сайт по организации поездок в Карабах
Создан сайт по организации поездок в Карабах
18 января 2022 г. 11:13
Открываются автобусные маршруты в освобожденные районы Азербайджана
Открываются автобусные маршруты в освобожденные районы Азербайджана
17 января 2022 г. 13:08
В январе участники Отечественной войны получат статус ветеранов и пенсию
В январе участники Отечественной войны получат статус ветеранов и пенсию
15 января 2022 г. 16:40
Профессор Парвана Гаджиева: Пока «таблеток долгожителей» нет, но результат не за горами
Профессор Парвана Гаджиева: Пока «таблеток долгожителей» нет, но результат не за горами
15 января 2022 г. 15:05
На юге Ирана произошло два землетрясения
На юге Ирана произошло два землетрясения
16 января 2022 г. 11:30
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
20 января 2022 г. 12:03
Кто выйдет победителем в противоборстве между Россией и Украиной?
Кто выйдет победителем в противоборстве между Россией и Украиной?
17 января 2022 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi