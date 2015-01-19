В Говсанах из-за скандала директор школы отстранен от должности

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Управление образования города Баку (УОГБ) распространило информацию в связи с событием в полной средней школе №118 в поселке Говсаны.

Как сообщили Report в УОГБ, в настоящее время сотрудники управления находятся в указанной школе: "Директор школы Гардашхан Селимов отстранен от исполнения должностных обязанностей до выяснения обстоятельств дела. Управление школой поручено сотрудникам Управления образования города Баку”.

Отметим, что вопрос находится под непосредственным контролем министерства образования.

Причина смерти Эльмара Алиева во время событий в средней школе №118 расследуется со стороны соответствующих правоохранительных органов и в связи с этим будет дана дополнительная информация.

Управление выражает глубокие соболезнования семье Эльмара Алиева.