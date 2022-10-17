В Государственную миграционную службу в этом году поступило более 80 тыс. обращений

Государственная миграционная служба Азербайджана (ГМС) приняла 12 964 решения, связанных с нарушением требований административного законодательства в сфере миграции.

Государственная миграционная служба Азербайджана (ГМС) приняла 12 964 решения, связанных с нарушением требований административного законодательства в сфере миграции.

Об этом Report сообщили в ГМС.

Было отмечено, что за 9 месяцев 2022 года от иностранцев и лиц без гражданства в ГМС поступило 88 926 обращений в связи с продлением срока временного пребывания, получением разрешений на временное и постоянное проживание, принятием, восстановлением и выходом из гражданства, а также определением гражданской принадлежности и статуса беженца, в том числе получением и продлением сроков разрешений на работу для осуществления трудовой деятельности.

За соответствующий период в связи с регистрацией по месту пребывания зарегистрированы обращения 22 8493 иностранцев и лиц без гражданства.