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В Государственную миграционную службу в этом году поступило более 80 тыс. обращений

В Государственную миграционную службу в этом году поступило более 80 тыс. обращений Государственная миграционная служба Азербайджана (ГМС) приняла 12 964 решения, связанных с нарушением требований административного законодательства в сфере миграции.
Происшествия
17 октября 2022 г. 12:10
В Государственную миграционную службу в этом году поступило более 80 тыс. обращений

Государственная миграционная служба Азербайджана (ГМС) приняла 12 964 решения, связанных с нарушением требований административного законодательства в сфере миграции.

Об этом Report сообщили в ГМС.

Было отмечено, что за 9 месяцев 2022 года от иностранцев и лиц без гражданства в ГМС поступило 88 926 обращений в связи с продлением срока временного пребывания, получением разрешений на временное и постоянное проживание, принятием, восстановлением и выходом из гражданства, а также определением гражданской принадлежности и статуса беженца, в том числе получением и продлением сроков разрешений на работу для осуществления трудовой деятельности.

За соответствующий период в связи с регистрацией по месту пребывания зарегистрированы обращения 22 8493 иностранцев и лиц без гражданства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Miqrasiya Xidməti bu ilin 9 ayı üzrə statistik məlumatları açıqlayıb

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