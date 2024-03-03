В Госфонде Азербайджана опровергли слухи о перенесенном директором инфаркте в Швейцарии

Распространенная на некоторых страницах информация о том, что у председателя Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималая Мамишова якобы случился инфаркт во время поездки в Швейцарию, не соответствует действительности.

Распространенная в некоторых соцстраницах информация о том, что у председателя Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималая Мамишова якобы случился инфаркт во время поездки в Швейцарию, не соответствует действительности.

Об этом Report сообщили в Госфонде.

Отмечается, что председатель фонда находился с рабочим визитом в Швейцарии. В ходе визита он обсудил вопросы сотрудничества между профильными институтами двух стран.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Фондом и Международной ассоциацией социального обеспечения (ISSA), членом которой являются около 350 учреждений социального обеспечения из более чем 160 стран мира.

"Председатель Госфонда в настоящее время находится в Баку, каких-либо беспокойств по поводу здоровья нет", - добавили в учреждении.