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В Госфонде Азербайджана опровергли слухи о перенесенном директором инфаркте в Швейцарии

В Госфонде Азербайджана опровергли слухи о перенесенном директором инфаркте в Швейцарии Распространенная на некоторых страницах информация о том, что у председателя Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималая Мамишова якобы случился инфаркт во время поездки в Швейцарию, не соответствует действительности.
Происшествия
3 марта 2024 г. 15:58
В Госфонде Азербайджана опровергли слухи о перенесенном директором инфаркте в Швейцарии

Распространенная в некоторых соцстраницах информация о том, что у председателя Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималая Мамишова якобы случился инфаркт во время поездки в Швейцарию, не соответствует действительности.

Об этом Report сообщили в Госфонде.

Отмечается, что председатель фонда находился с рабочим визитом в Швейцарии. В ходе визита он обсудил вопросы сотрудничества между профильными институтами двух стран.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Фондом и Международной ассоциацией социального обеспечения (ISSA), членом которой являются около 350 учреждений социального обеспечения из более чем 160 стран мира.

"Председатель Госфонда в настоящее время находится в Баку, каких-либо беспокойств по поводу здоровья нет", - добавили в учреждении.

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Версия на азербайджанском языке DSMF: Himalay Məmişovun İseveçrədə guya infarkt keçirməsi ilə bağlı məlumatlar həqiqəti əks etdirmir

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