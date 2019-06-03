​В городе Барда произошла поножовщина

В Бардинском районе Азербайджана произошла поножовщина.

Как сообщает карабахский центр Report, Дашдамиров Гусейн Фамиль оглы получил ножевые ранения от неизвестного на улице Эльчина Асадова.

Раненный был доставлен в Бардинскую районную центральную больницу с помощью окружающих. Его состояние в реанимационном отделении оценивается врачами как средне-критическое.

Сотрудники отдела полиции Бардинского района проводят оперативно-розыскные операции по выявлению лица, совершившего преступление.