​В городе Барда произошла поножовщина

В Бардинском районе Азербайджана произошла поножовщина.
Как сообщает карабахский центр Report, Дашдамиров Гусейн Фамиль оглы получил ножевые ранения от неизвестного на улице Эльчина Асадова.
Раненный был доставлен в Бардинскую районную центральную больницу с помощью окружающих. Его состояние в реанимационном отделении оценивается врачами как средне-критическое.
Сотрудники отдела полиции Бардинского района проводят оперативно-розыскные операции по выявлению лица, совершившего преступление.
Valeh DadaşovАвтор новости