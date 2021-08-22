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В горном районе Агсу произошел пожар

В горном районе Агсу произошел пожар На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Сураханы Агсуинского района.
Происшествия
22 августа 2021 г. 19:25
В горном районе Агсу произошел пожар

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Сураханы Агсуинского района.

Как сообщает Report, в связи с этим к тушению пожара были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы и войск гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители. В настоящее время мероприятия по тушению пожара продолжаются .

По предварительным данным, в горной местности горят кустарники на площади 10 га.

Дополнительная информация будет предоставлена.

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Версия на азербайджанском языке Ağsuda dağlıq ərazidə yanğın baş verib

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