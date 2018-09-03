В горной местности в Исмаиллы произошел пожар

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В горной местности на территории Исмаиллинского района произошел пожар.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"В Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в горной местности близ исмаиллинского села Кейвенди. Для борьбы с огнем на место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям и местные жители. Из-за сложности рельефа пожар в основном тушили вручную. Согласно предварительной информации, сгорело около 10 га сухой травы и кустов. Будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.