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    В горной местности в Исмаиллы произошел пожар

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В горной местности на территории Исмаиллинского района произошел пожар. 

    Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям. 

    "В Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в горной местности близ исмаиллинского села Кейвенди. Для борьбы с огнем на место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям и местные жители. Из-за сложности рельефа пожар в основном тушили вручную. Согласно предварительной информации, сгорело около 10 га сухой травы и кустов. Будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении. 

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