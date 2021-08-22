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В горной местности Лерика начался пожар

В горной местности Лерика начался пожар На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в горной местности села Сору Лерикского района.
Происшествия
22 августа 2021 г. 15:42
В горной местности Лерика начался пожар

На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в горной местности села Сору Лерикского района.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, на место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы ведомства, личный состав Войск гражданской обороны и службы спасения особого риска, один вертолет авиационного отряда, а также сотрудники Лесного центра Министерства экологии и природных ресурсов.

В настоящее время принимаются оперативные и неотложные меры по тушению пожара.

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Версия на английском языке Fire breaks out in mountainous area in Lerik
Версия на азербайджанском языке Lerikdə dağlıq ərazidə yanğın başlayıb

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