В горной местности Лерика начался пожар

На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в горной местности села Сору Лерикского района.

На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в горной местности села Сору Лерикского района.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, на место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы ведомства, личный состав Войск гражданской обороны и службы спасения особого риска, один вертолет авиационного отряда, а также сотрудники Лесного центра Министерства экологии и природных ресурсов.

В настоящее время принимаются оперативные и неотложные меры по тушению пожара.