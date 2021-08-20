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В гористой местности Губинского района начался пожар

В гористой местности Губинского района начался пожар В Губинском районе начался пожар в гористой местности.
Происшествия
20 августа 2021 г. 00:30
В гористой местности Губинского района начался пожар

В Губинском районе начался пожар в гористой местности.

Как передает северное бюро Report, происшествие произошло в поселке Ектар Рустовского административно-территориального округа.

В связи с этим к тушению пожара привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям и личный состав войск гражданской обороны. В настоящее время продолжаются оперативные и неотложные мероприятия по тушению пожара.

По предварительным данным, в гористой местности горят кустарники и деревья на площади 1 га.

Отметим, что поселок Ектар – расположен в 21 км от райцентра, на границе с национальным парком "Шахдаг".

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Qubada dağlıq ərazidə yanğın baş verib

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