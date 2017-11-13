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    В Горанбойе густой туман затруднил движение автомобилей

    Водители были вынуждены снизить свои скорости© Report

    Горанбой. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Горанбойе густой туман затруднил движение автомобилей.

    Как передает западное бюро Report, наблюдаемая в течение всего дня туманная погода к вечеру еще более осложнилась.

    Из-за густого тумана на территории района, на участке магистрали Баку-Газах, проходящей через Горанбойский район, в том числе у автомобилей, направляющихся в сторону Тертер, Нафталан наблюдались затруднения движения.

    В результате водители были вынуждены снизить свои скорости.

    Из-за очень низкой видимости на нескольких сельских дорогах водители остановили свои автомобили у обочины. 

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