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Горанбой. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Горанбойе густой туман затруднил движение автомобилей.

Как передает западное бюро Report, наблюдаемая в течение всего дня туманная погода к вечеру еще более осложнилась.

Из-за густого тумана на территории района, на участке магистрали Баку-Газах, проходящей через Горанбойский район, в том числе у автомобилей, направляющихся в сторону Тертер, Нафталан наблюдались затруднения движения.

В результате водители были вынуждены снизить свои скорости.

Из-за очень низкой видимости на нескольких сельских дорогах водители остановили свои автомобили у обочины.