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    В Горанбое ученик принес в школу гранату

    В доме другого школьника в селе была обнаружена и изъята граната Ф-1

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В Горанбое ученик принес в школу гранату.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана, 6 октября Рамиль Шаммедов - ученик средней школы села Тапгарагоюнлу Горанбойского района принес с собой в школу гранату марки "Ф-1", которая была изъята учителями и передана сотрудникам районного отделения полиции.

    В ходе расследований Р.Шаммедов сказал, что он вместе с другим учеником данной школы Эмилем Шириновым нашел две гранаты на окраине села. В ходе осмотра в доме Э.Ширинова была обнаружена и изъята граната "Ф-1". 

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