В Горанбое автобус насмерть сбил пешехода

Горанбой. 20 марта. REPORT.AZ/ В Горанбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, приведшее к гибели пешехода.

Как сообщает западное бюро Report, авария зафиксирована на автотрассе Баку-Газах.

Отмечается, что следующий из Баку в Гедебек пассажирский автобус сбил мужчину на участке автотрассы, пролегающем через поселок Горан Горанбойского района, в то время когда семейная пара пыталась перейти дорогу на этом участке. В результате житель Нафталана Сулиддин Гамет оглу Шарифов 1966 г.р. погиб на месте.

По факту ведется расследование.