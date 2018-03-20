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    В Горанбое автобус насмерть сбил пешехода

    Горанбой. 20 марта. REPORT.AZ/ В Горанбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, приведшее к гибели пешехода.

    Как сообщает западное бюро Report, авария зафиксирована на автотрассе Баку-Газах.

    Отмечается, что следующий из Баку в Гедебек пассажирский автобус сбил мужчину на участке автотрассы, пролегающем через поселок Горан Горанбойского района, в то время когда семейная пара пыталась перейти дорогу на этом участке. В результате житель Нафталана Сулиддин Гамет оглу Шарифов 1966 г.р. погиб на месте.

    По факту ведется расследование.

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