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    В горах Раховщины спасали туриста из Азербайджана - ФОТО

    Для проведения поисково-спасательных работ были привлечены четыре спасателя и одна единица техники

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Во время прохождения туристического маршрута в районе г. Какаразаа, что в Раховском районе, ухудшилось состояние здоровья туриста из Республики Азербайджан, 1989 г.р.

    Как передает Report, сообщение, что в горной местности нуждается в квалифицированной помощи человек, в оперативно-спасательную службу поступило 1 октября.

    Для проведения поисково-спасательных работ были привлечены четыре спасателя и одна единица техники Ясинянского горного поисково-спасательного отделения. Работники ГСЧС добрались до места пребывания туриста и предоставили ему доврачебную медицинскую помощь. Далее, на носилках транспортировали его к автомобилю, и доставили в Ясинянскую городскую больницу.

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