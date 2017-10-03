В горах Раховщины спасали туриста из Азербайджана - ФОТО

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Во время прохождения туристического маршрута в районе г. Какаразаа, что в Раховском районе, ухудшилось состояние здоровья туриста из Республики Азербайджан, 1989 г.р.

Как передает Report, сообщение, что в горной местности нуждается в квалифицированной помощи человек, в оперативно-спасательную службу поступило 1 октября.

Для проведения поисково-спасательных работ были привлечены четыре спасателя и одна единица техники Ясинянского горного поисково-спасательного отделения. Работники ГСЧС добрались до места пребывания туриста и предоставили ему доврачебную медицинскую помощь. Далее, на носилках транспортировали его к автомобилю, и доставили в Ясинянскую городскую больницу.