В Горадизе произошло тяжелое ДТП, погибли два человека

2 июля на 54-м километре автодороги Горадиз-Бахрамтепе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Report, Агаев Меджид Шахлар оглу потерял управление за рулем автомобиля марки Lada Priora, в результате чего машина перевернулась.
В результате ДТП водитель и его пассажир Ахилов Насими Новруз оглу скончались на месте происшествия от полученных травм.
По факту в следственном отделе Бейлаганского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проводится расследование.