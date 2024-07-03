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В Горадизе произошло тяжелое ДТП, погибли два человека

В Горадизе произошло тяжелое ДТП, погибли два человека 2 июля на 54-м километре автодороги Горадиз-Бахрамтепе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
3 июля 2024 г. 10:02
В Горадизе произошло тяжелое ДТП, погибли два человека

2 июля на 54-м километре автодороги Горадиз-Бахрамтепе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, Агаев Меджид Шахлар оглу потерял управление за рулем автомобиля марки Lada Priora, в результате чего машина перевернулась.

В результате ДТП водитель и его пассажир Ахилов Насими Новруз оглу скончались на месте происшествия от полученных травм.

По факту в следственном отделе Бейлаганского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Horadizdə ağır yol qəzası olub, iki nəfər ölüb

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