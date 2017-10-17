В Гобустане женщина умерла во время родов

Гобустан. 17 октября. REPORT.AZ/ В Гобустанском районе произошла смерть матери во время родов.

Как сообщает ширванское бюро Report, в родильном отделении Гобустанской центральной районной больницы во время родов скончалась 29-летняя Гюнешова Зюмрюд Назир гызы. Сообщается, что это были третьи роды Гюнешевой. Врачам удалось спасти жизнь новорожденному мальчику.

Помимо новорожденного, у Гюнешевой остались двое дочерей. Близкие умершей винят в смерти молодой мамы врачей больницы.