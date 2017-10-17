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    В Гобустане женщина умерла во время родов

    Врачам удалось спасти жизнь новорожденному ребенку

    Гобустан. 17 октября. REPORT.AZ/ В Гобустанском районе произошла смерть матери во время родов.

    Как сообщает ширванское бюро Report, в родильном отделении Гобустанской центральной районной больницы во время родов скончалась 29-летняя Гюнешова Зюмрюд Назир гызы. Сообщается, что это были третьи роды Гюнешевой. Врачам удалось спасти жизнь новорожденному мальчику.

    Помимо новорожденного, у Гюнешевой остались двое дочерей. Близкие умершей винят в смерти молодой мамы врачей больницы.  

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