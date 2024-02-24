В Гобустане задержаны члены банды, совершавшие кражи в магазинах

Правоохранительные органы задержали на территории Гобустанского района членов банды, совершивших несколько краж.

Правоохранительные органы задержали на территории Гобустанского района членов банды, совершивших несколько краж.

Как сообщили Report в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в Гобустанский районный отдел полиции поступила информация о кражах из трех магазинов в селах Чуханлы и Екахана.

По горячим следам были задержаны подозреваемые Фарид Агарзазаде, Газанфар Исаглы, Гариб Исмайлов, Джахандар Джабраилов и Мушвиг Гасанов.

Расследование выявило, что члены банды прибыли в Гобустанский район из столицы с целью совершения кражи. Затем они вернулись в Баку чтобы сбыть краденный товар.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.