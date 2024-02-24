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В Гобустане задержаны члены банды, совершавшие кражи в магазинах

В Гобустане задержаны члены банды, совершавшие кражи в магазинах Правоохранительные органы задержали на территории Гобустанского района членов банды, совершивших несколько краж.
Происшествия
24 февраля 2024 г. 09:19
В Гобустане задержаны члены банды, совершавшие кражи в магазинах

Правоохранительные органы задержали на территории Гобустанского района членов банды, совершивших несколько краж.

Как сообщили Report в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в Гобустанский районный отдел полиции поступила информация о кражах из трех магазинов в селах Чуханлы и Екахана.

По горячим следам были задержаны подозреваемые Фарид Агарзазаде, Газанфар Исаглы, Гариб Исмайлов, Джахандар Джабраилов и Мушвиг Гасанов.

Расследование выявило, что члены банды прибыли в Гобустанский район из столицы с целью совершения кражи. Затем они вернулись в Баку чтобы сбыть краденный товар.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Qobustanda mağazalardan oğurluq edən dəstə üzvləri saxlanılıb

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