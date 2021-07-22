В Гобустане задержана наркоторговка

В Гобустанском районе задержана женщина, занимавшаяся торговлей, незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.

В Гобустанском районе задержана женщина, занимавшаяся торговлей, незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе Министерства внутренних дел Азербайджана, во время операции, проведенной сотрудниками полиции на основании поступившей информации, была задержана жительница Баку Тюркана Будагова, хранившая при себе наркотические средства с целью сбыта.

Во время обыска у нее было обнаружено более 100 гр. высушенной марихуаны и психотропное вещество метамфетамин, известное как "пати", "стекло". Вещественные доказательства были изъяты и переданы на экспертизу.

По факту в Гобустанском районном отделе полиции заведено уголовное дело, ведется следствие.