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    В Гобустане задержан ранее судимый мужчина, занимавшийся продажей наркотиков

    По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В результате оперативных мероприятий сотрудников Гарадагского РУП задержан мужчина, подозреваемый в незаконном обороте и купле-продаже наркотиков.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

    По информации, в результате операции был задержан и доставлен в управление полиции житель поселка Гобустан, ранее судимый Ариф Исмаилов.

    При его обыске с участием понятых обнаружили сверток с более 4 гр героина.

    Как продолжение оперативных мероприятий было установлено о наличии у А.Исмаилова дополнительных наркотиков. В своих показаниях задержанное лицо указало сотрудникам полиции место крупной партии наркотиков, спрятанных им недалеко от дома. При осмотре указанного места было обнаружено и изъято еще 1 кг 640 гр героина.

    Задержанный в своих показаниях отметил, что приобрел крупную партию наркотиков у неизвестного следствию источника в Джалилабадском районе и привез их для продажи в Гобустанский район, где проживает.

    По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК. Необходимые следственные действия по установлению источника продажи наркотиков и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. 

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