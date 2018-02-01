В Гобустане задержан ранее судимый мужчина, занимавшийся продажей наркотиков

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В результате оперативных мероприятий сотрудников Гарадагского РУП задержан мужчина, подозреваемый в незаконном обороте и купле-продаже наркотиков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

По информации, в результате операции был задержан и доставлен в управление полиции житель поселка Гобустан, ранее судимый Ариф Исмаилов.

При его обыске с участием понятых обнаружили сверток с более 4 гр героина.

Как продолжение оперативных мероприятий было установлено о наличии у А.Исмаилова дополнительных наркотиков. В своих показаниях задержанное лицо указало сотрудникам полиции место крупной партии наркотиков, спрятанных им недалеко от дома. При осмотре указанного места было обнаружено и изъято еще 1 кг 640 гр героина.

Задержанный в своих показаниях отметил, что приобрел крупную партию наркотиков у неизвестного следствию источника в Джалилабадском районе и привез их для продажи в Гобустанский район, где проживает.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК. Необходимые следственные действия по установлению источника продажи наркотиков и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.