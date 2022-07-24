В Гобустане задержан автохулиган, управляющий машиной под воздействием метамфетамина

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Гобустанского районного отдела полиции задержали водителя, который управлял автомобилем под воздействием наркотического средства и создавал серьезную угрозу здоровью других участников движения.

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Гобустанского районного отдела полиции задержали водителя, который управлял автомобилем под воздействием наркотического средства и создавал серьезную угрозу здоровью других участников движения.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудники дорожной полиции задержали за автохулиганство на дороге автомобиль марки “ВАЗ-2107”, которым управлял житель района Фарид Шарифов. Водитель был отправлен на медицинское освидетельствование, по результатам которого установлено, что он находился под воздействием метамфетамина.

В отношении Шарифова составлен протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях.