В Гобустане произошла дорожная авария, есть пострадавшие - ФОТО

Гобустан. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Гобустанском районе произошла дорожная авария.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на 82 километре дороги Баку-Шамаха-Евлах, проходящей по территории Гобустанского района.

Легковой автомобиль марки Chevrolet, управляемый жителем Гейчайского района Рашадом Мустафаевым, выехал за пределы дороги и ударился о бетонную плиту. В результате пассажиры автомобиля – жительница Гейчайского района Гюльнар Мухаммед гызы Мустафаева 1987 г.р. и ее сын Нихад Рашад оглу Мустафаев 2009 г.р. получили различные телесные травмы. Пострадавшие были госпитализированы в Гобустанскую районную центральную больницу, их состояние удовлетворительное.

Сообщается, что причиной аварии стал густой туман.

Факт расследуется.