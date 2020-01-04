В Гобустане потушили загоревшийся трансформатор ОАО "Азеришыг"

Сегодня в 05:50 утра в Гобустанском районе на территории станции, принадлежащей ОАО "Азеришыг", загорелся трансформатор.

Как сообщает Report, к тушению пожара были привлечены пожарные машины территориального гарнизона пожарной охраны МЧС, пожарные поезда, направленные из Баладжара и Гаджикабула. Пожар был потушен в 08:30.

В результате инцидента никто не пострадал, было обеспечено бесперебойное движение поездов. Причиной пожара стала техническая неполадка.

Расследуются обстоятельства и причины пожара.