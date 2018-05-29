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    В Гобустане перевернулся пассажирский автобус, пострадала женщина

    Гобустан. 29 мая. REPORT.AZ/ В Гобустанском районе перевернулся пассажирский автобус. 

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в жилом массиве "Джанги". 

    Лопнула шина следовавшего из Шеки в Баку автобуса, в результате чего машина съехала с дороги и перевернулась. В результате ДТП жительница шекинского села Баш Зейзид Марьям Исмаил гызы Джалалова получила тяжелые травмы. 

    Женщину доставили в Гобустанскую центральную районную больницу. Ее состояние расценивается как средней тяжести. 

    По факту ведется расследование. 

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