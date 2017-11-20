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    В Гобустане перевернулся автомобиль, пострадали супруги

    По факту ведется расследование© Report

    Гобустан. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Гобустанском районе перевернулся автомобиль.

    Как сообщает Report, авария зарегистрирована на 71 км дороги Баку-Шамахы-Евлах.

    Перевернулся управляемый Мурадовым Кямраном Мехман оглу 1990 г.р. автомобиль марки AzSamand.

    В результате ДТП водитель и его супруга Ахундова Фарида Шахин гызы 1992 г.р. получили травмы.

    Пострадавшие помещены в хирургическое отделение Гобустанской центральной районной больницы.

    По факту ведется расследование. 

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