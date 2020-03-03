В Гобустане отравилась семья

В Гобустане отравилась семья

3 марта, 2020 09:47

© pexels.com https://report.az/storage/news/bdfcc39c087beb17204860ffd5ee66ce/1dcd1516-4e75-40d7-a08c-4857aa7c0f0b_292.jpg В Гобустанском районе Азербайджана произошло массовое отравление. Как сообщает Report, инцидент произошел вечером 2 марта. Жители города Гобустан - Эльнур Амиль оглу Шыхалиев 1983 г.р., Гюльчичек Беркдемир гызы Шыхалиева 1986 г.р., Магомед Эльнур оглу Шыхалиев 2009 г.р., Кёнуль Эльнур гызы Шыхалиева 2006 г.р. и жительница Баку Гюльмина Гюльбаба гызы Шыхалиева 1956 г.р. отравились крысиным ядом. Члены семьи были доставлены в отделение токсикологии Клинического медцентра №1. По факту ведется расследование.

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