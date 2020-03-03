В Гобустане отравилась семья

В Гобустанском районе Азербайджана произошло массовое отравление.
Как сообщает Report, инцидент произошел вечером 2 марта.
Жители города Гобустан - Эльнур Амиль оглу Шыхалиев 1983 г.р., Гюльчичек Беркдемир гызы Шыхалиева 1986 г.р., Магомед Эльнур оглу Шыхалиев 2009 г.р., Кёнуль Эльнур гызы Шыхалиева 2006 г.р. и жительница Баку Гюльмина Гюльбаба гызы Шыхалиева 1956 г.р. отравились крысиным ядом.
Члены семьи были доставлены в отделение токсикологии Клинического медцентра №1.
По факту ведется расследование.