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В Гобустане отравилась семья

В Гобустане отравилась семья

© pexels.com

В Гобустанском районе Азербайджана произошло массовое отравление.

Как сообщает Report, инцидент произошел вечером 2 марта.

Жители города Гобустан - Эльнур Амиль оглу Шыхалиев 1983 г.р., Гюльчичек Беркдемир гызы Шыхалиева 1986 г.р.,  Магомед Эльнур оглу Шыхалиев 2009 г.р., Кёнуль Эльнур гызы Шыхалиева 2006 г.р. и жительница Баку Гюльмина Гюльбаба гызы Шыхалиева 1956 г.р. отравились крысиным ядом.

Члены семьи были доставлены в отделение токсикологии Клинического медцентра №1. 

По факту ведется расследование.

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