В Гобустане обнаружен артиллерийский снаряд

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории села Гобустан Абшеронского района.

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории села Гобустан Абшеронского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

На место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что найденный боеприпас является 100-мм учебным артиллерийским снарядом с боеголовкой.

"Боеприпас был вывезен с территории для обезвреживания. Других опасных или подозрительных предметов на месте происшествия и прилегающей к нему территории не обнаружено", - сообщили в МЧС.