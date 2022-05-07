В Гобустане обнаружен артиллерийский снаряд

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории села Гобустан Абшеронского района.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.
На место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
В ходе осмотра места происшествия установлено, что найденный боеприпас является 100-мм учебным артиллерийским снарядом с боеголовкой.
"Боеприпас был вывезен с территории для обезвреживания. Других опасных или подозрительных предметов на месте происшествия и прилегающей к нему территории не обнаружено", - сообщили в МЧС.