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В Гобустане обнаружен артиллерийский снаряд

В Гобустане обнаружен артиллерийский снаряд На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории села Гобустан Абшеронского района.
Происшествия
7 мая 2022 г. 13:00
В Гобустане обнаружен артиллерийский снаряд

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории села Гобустан Абшеронского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

На место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что найденный боеприпас является 100-мм учебным артиллерийским снарядом с боеголовкой.

"Боеприпас был вывезен с территории для обезвреживания. Других опасных или подозрительных предметов на месте происшествия и прилегающей к нему территории не обнаружено", - сообщили в МЧС.

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