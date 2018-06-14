В Гобустане между учащимися произошла поножовщина, есть раненый - ОБНОВЛЕНО

Гобустан. 14 июня. REPORT.AZ/ В Гобустане задержан ученик 11-го класса, подозреваемый в нанесении ножевых ранений другому ученику.

Как сообщает ширванское бюро Report, сотрудниками полиции был задержан ученик городской полной средней школы №1 им. А.О. Черняевского Рауф Агагулиев, ранивший в день "последнего звонка" товарища по школе.

*** 11:25

Гобустан. 14 июня. REPORT.AZ/ В Гобустане между учащимися произошла драка, ранен ножом ученик 10-го класса.

Как сообщает ширванское бюро Report, драка произошла между учениками городской полной средней школы №1 им. А.О. Черняевского.

Между учеником 11 класса школы, жителем города Гобустан Рауфом Тахмираз оглы Агагулиевым и учеником 10 класса Вусалом Табиат оглы Шахрияровым недалеко от школы возник конфликт. На почве спора Р.Агагулиев нанес имеющимся при нем ножом В.Шахриярову 4 ножевых ранения и скрылся с места происшествия. Он разыскивается сотрудниками полиции.

Пострадавший был размещен в Гобустанской районной центральной больнице, сообщается, что его состояние тяжелое.

По факту начато расследование.