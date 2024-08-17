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В Гобустане автомобиль врезался в металлические ограждения, есть погибший

В Гобустане автомобиль врезался в металлические ограждения, есть погибший В Гобустане произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
17 августа 2024 г. 16:15
В Гобустане автомобиль врезался в металлические ограждения, есть погибший

В Гобустане произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили Report в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, 17 августа около 14:00 на участке автодороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящем через Гобустанский район, водитель автомобиля марки Mercedes Радим Гейдаров потерял управление и врезался в металлические ограждения на краю дороги.

В результате происшествия Гейдаров получил ранения, а пассажир автомобиля Халилов Бахруз Нияз оглу от полученных травм скончался в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Qobustanda avtomobil dəmir məhəccərlərə çırpılıb, ölən var

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