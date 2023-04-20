В Гобустане арестован наркокурьер, работавший на иранского наркодилера

Сотрудники Гобустанского районного отдела полиции задержали и передали следствию мужчину, причастного к незаконному обороту наркотиков.

Сотрудники Гобустанского районного отдела полиции задержали и передали следствию мужчину, причастного к незаконному обороту наркотиков.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятия на основании оперативной информации, полученной сотрудниками полиции, был задержан житель Гянджи Фуад Аббасов, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.

При досмотре у него был обнаружен и изъят героин весом 1 кг 180 граммов. В ходе следствия выяснилось, что задержанный занимался наркокурьерством, установив через социальные сети контакт с иранским наркодилером, который контрабандой переправлял наркотики в Азербайджан.

По факту возбуждено уголовное дело, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.