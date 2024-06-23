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В Гобу и Мехдиабаде Абшеронского района обнаружены боеприпасы

В Гобу и Мехдиабаде Абшеронского района обнаружены боеприпасы В населенных пунктах Гобу и Мехдиабад Абшеронском района обнаружены боеприпасы.
Происшествия
23 июня 2024 г. 11:34
В Гобу и Мехдиабаде Абшеронского района обнаружены боеприпасы

На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Гобу и Мехдиабад Абшеронского района.

Об этом сообщили Report в МЧС.

К месту происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию спасательной службы особого риска МЧС.

В ходе осмотра были обнаружены 83 снаряда калибра 7х62 мм, 62 снаряда калибра 5х45 мм, 17 ручных гранат F-1 и 17 запалов УЗРГМ пригодных для боевого применения.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания специалистами оперативной группы по разминированию спасательной службы особого риска МЧС.

При дополнительном осмотре места происшествия и прилегающей территории никаких других опасных или подозрительных предметов не было обнаружено.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAbşeronun Qobu və Mehdiabad qəsəbələrində sursat aşkarlanıb

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