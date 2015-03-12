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    Из глаз жительницы Гянджи текут "хрустальные слезы" - ФОТО

    Врачи отправили образцы в лабораторию

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Гяндже произошло необычное явление.

    Как сообщает Report, в глазах местной жительницы Тюркян Гасановой стали появляться частицы стекла.

    По ее словам, с этой проблемой она столкнулась 2 года назад. Тогда Т.Гасанова обратилась к врачам, которые оказали ей первую помощь. Однако, оставшаяся недовольной Т.Гасанова решила обратиться к столичным медикам. После тщательного обследования частицы стекла были отправлены в лабораторию. За процессом появления "хрустальных слез" из глаз пациентки наблюдали с помощью микроскопа.

    Врачи назначат лечение лишь после того, как изучат состав частиц стекла.

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