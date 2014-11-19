В Главном управлении полиции города Баку произошли кадровые перестановки

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Во внутренних органах Азербайджана произошли очередные кадровые перестановки.

Об этом Report сообщили в правоохранительных органах.

Так, экс-начальник отдела уголовного розыска Сураханского районного управления полиции полковник-генерал Аладдин Низамеддин оглы Исмаилов получил новую должность. Он назначен старшим оперативным уполномоченным управления уголовного розыска Главного управления полиции г. Баку.

Отметим, что А.Исмаилов ранее был освобожден от занимаемой должности приказом министра генерал-полковника Рамиля Усубова.