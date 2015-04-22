Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ В Главном управлении полиции города Баку прошло оперативное совещание, посвященное итогам первого квартала текущего года.

Как сообщает Report, начальник Главного управления полиции, генерал-майор Миргафар Сеидов выступил на совещании.

Он отметил, что Бакинский гарнизон полиции продолжает свою целенаправленную деятельность против преступности в соответствии с законодательством страны в области охраны общественного порядка, а также в соответствии с указами и распоряжениями президента Азербайджанской Республики, приказами и указаниями министра внутренних дел.

О работе совещания будет представлена подробная информация.