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    В Главном управлении по борьбе с организованной преступностью проведен мониторинг

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Председатель Азербайджанского комитета против пыток Турал Гусейнов, его заместитель Эльчин Ширинов и эксперт Гартал Гусейнов провели мониторинг в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел.

    Председатель комитета Т.Гусейнов сообщил Report, что они встретились с содержащимися в Главном управлении лицами: "Там содержались 3 человека. Двое из них обвиняемые, один задержан в качестве подозреваемого. Все они обеспечены адвокатами. Эти лица не жаловались на содержание и проявляемое к ним отношение".

    Т.Гусейнов также добавил, что место содержания Главного управления по борьбе с организованной преступностью отвечает европейским стандартам.

    Хафиз Гейдаров

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