​В главном управлении пенитенциарной службы прошло оперативное совещание

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В главном управлении пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана под председательством временно исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления полковника юстиции Рафика Рамазанова прошло оперативное совещание сотрудников, занимающихся организацией воспитательной работы. Об этом Report сообщили из ПС.

Совещание было посвящено обсуждению недостатков, выявленных в сфере данной службы, улучшению предыдущих показателей, а также выполнению задач поставленных перед пенитенциарной службой.

На совещании приняли участие ответственные работники главного управления и сотрудники органов, находящихся в его подчинении.