В Главном управлении ГПД произведено новое назначение

В Главном управлении ГПД произведено новое назначение

30 января, 2020 12:14

https://report.az/storage/news/9ead6551382ec8b428448933d61bb0f0/e77dfe45-329a-4638-9ad6-c88a472ad4ca_292.jpg В отдел Дорожно-патрульной службы (ДПС) Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) произведено новое назначение. Как сообщает Report, министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ. Согласно приказу, главный государственный автомобильный инспектор отдела ДПС ГУГДП, полковник-лейтенант Садин Аскеров назначен начальником отдела ДПС. Факт подтвердил Report начальник отдела по связям с общественностью ГУГДП Кямран Алиев. Отметим, что ранее отдел ДПС ГУГДП возглавлял Кямран Алиев. Напомним, что первым новость распространил сайт unikal.org.

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