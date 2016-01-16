​В Главном управлении Государственной дорожной полиции состоялось оперативное совещание под руководством Рамиля Усубова

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В Главном управлении Государственной дорожной полиции состоялось оперативное совещание.

Как сообщает Report, руководил совещанием министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов. Совещание было посвящено итогам деятельности 2015 года и предстоящим задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Азербайджане.

На совещании заслушан доклад начальника Главного управления государственной дорожной полиции, генерал-майора Рамиза Зейналова о проделанной работе, проведенных мероприятиях, шагах по обеспечению безопасности дорожного движения в стране.

В ходе совещания также состоялись обсуждения деятельности на 2016 год и предстоящих задач.