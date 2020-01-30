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В Главном управлении ГДП произведено новое назначение

В Главном управлении ГДП произведено новое назначение

В отдел Дорожно-патрульной службы (ДПС) Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) произведено новое назначение.

Как сообщает Report, министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ. 

Согласно приказу, главный государственный автомобильный инспектор отдела ДПС ГУГДП, полковник-лейтенант Садин Аскеров назначен начальником отдела ДПС.  

Факт подтвердил Report начальник отдела по связям с общественностью ГУГДП Кямран Алиев

Отметим, что ранее отдел ДПС ГУГДП возглавлял Кямран Алиев. 

Напомним, что первым новость распространил сайт unikal.org.

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