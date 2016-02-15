​В Главное управление по борьбе с коррупцией поступило обращение в связи с бывшим главой аппарата Госкомитета - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Руководитель аппарата Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей (ГКПСЖД) освобожден от занимаемой должности. Как сообщает Report, Сафар Иманов уволился 1 ноября 2015 года по собственному желанию.

Отмечается, что он получил взятку в размере 170 тыс. долларов США у некоего гражданина, которому обещал назначение на должность заместителя главы исполнительной власти района.

Заведующий отделом информации и аналитических исследований Госкомитета Эльгюн Сафаров в ответ на запрос Report сообщил, что адвокат лица, давшего взятку, Адам Мамедов побывал в ГКПСЖД в связи с утверждением о получении С.Имановым взятки в размере 170 тыс. долларов США. После разговора с А.Мамедовым в целях расследования данного факта 7 февраля этого года Госкомитет официально обратился в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

"Направлено обращение в целях расследования факта и принятия мер в случае необходимости. Мы все еще ждем ответа от главного управления. Вопрос не нашел подтверждения, но опровержения также нет", - добавил Э.Сафаров.