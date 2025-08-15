О нас

В Гирканском нацпарке состоялось научно-практическое мероприятие по предупреждению пожаров

Происшествия
15 августа 2025 г. 10:51
В Гирканском нацпарке состоялось научно-практическое мероприятие по предупреждению пожаров

Южный региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) совместно с Гирканским национальным парком провел научно-практическое мероприятие на тему "Реализация превентивных мер по предупреждению пожаров, которые могут возникнуть в лесном фонде и на особо охраняемых территориях".

Как сообщили Report в МЧС, в мероприятии в Гирканском национальном парке приняли участие соответствующие территориальные подразделения МЧС и Минэкологии.

В теоретической части мероприятия обсуждалась важность принятия превентивных мер по предупреждению возникновения пожаров на открытых территориях.

В практической части участникам было продемонстрировано, как предотвратить возникший лесной пожар, а также создать защитную полосу вокруг леса, вспахав участок шириной 6-8 метров посредством специальной техники.

Версия на азербайджанском языке ФотоHirkan Milli Parkında yanğın təhlükəsizliyinə dair nəzəri-praktik tədbir keçirilib

