В Гирканском нацпарке состоялось научно-практическое мероприятие по предупреждению пожаров

Южный региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) совместно с Гирканским национальным парком провел научно-практическое мероприятие на тему "Реализация превентивных мер по предупреждению пожаров, которые могут возникнуть в лесном фонде и на особо охраняемых территориях".

Как сообщили Report в МЧС, в мероприятии в Гирканском национальном парке приняли участие соответствующие территориальные подразделения МЧС и Минэкологии.

В теоретической части мероприятия обсуждалась важность принятия превентивных мер по предупреждению возникновения пожаров на открытых территориях.

В практической части участникам было продемонстрировано, как предотвратить возникший лесной пожар, а также создать защитную полосу вокруг леса, вспахав участок шириной 6-8 метров посредством специальной техники.