Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В гинекологическом отделении одной из больниц Баку свекровь избила невестку.

Как сообщает Report, в гинекологическом отделении городской клинической больницы №3 Алигулиева Инджи Рамазан гызы 1997 г.р. была избита своей свекровью.

Отметим, что И.Алигулиева находится на пятом месяце беременности. Она обратилась в больницу с жалобами на боли и пришла сюда вместе со своей свекровью. Молодая женщина подверглась оскорблениям и избиению со стороны свекрови в связи с беременностью.

Сабунчинское районное управление полиции ведет расследование по данному факту.