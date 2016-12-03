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    В гинекологическом отделении одной из больниц Баку свекровь избила невестку

    Инцидент зафиксирован в Сабунчинском районе

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В гинекологическом отделении одной из больниц Баку свекровь избила невестку.

    Как сообщает Report, в гинекологическом отделении городской клинической больницы №3 Алигулиева Инджи Рамазан гызы 1997 г.р. была избита своей свекровью.

    Отметим, что И.Алигулиева находится на пятом месяце беременности. Она обратилась в больницу с жалобами на боли и пришла сюда вместе со своей свекровью. Молодая женщина подверглась оскорблениям и избиению со стороны свекрови в связи с беременностью.

    Сабунчинское районное управление полиции ведет расследование по данному факту. 

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