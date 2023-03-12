В Гилязи обнаружены готовые к применению боеприпасы

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Гилязи Хызинского района.

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Гилязи Хызинского района.

Как передает Report, для проверки информации на территорию была немедленно привлечена группа быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После проведения совместно с сотрудниками правоохранительных органов соответствующих мер безопасности было установлено, что боеприпасы, обнаруженные при осмотре места происшествия, включают готовые к применению 40 единиц 125-мм танковых снарядов ОФ 26, 120-мм минометный и 100-мм артиллерийский снаряд.